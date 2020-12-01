Україна сподівається отримати ПДЧ наступного року на саміті НАТО - Таран

Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО наступного року на саміті Альянсу.

Як передає Укрінформ, про це заявив на брифінгу «Оборонні аспекти євроатлантичної інтеграції України: основні аспекти та завдання на перспективу» міністр оборони України Андрій Таран, повідомляється на сайті Міноборони.

"Поінформуйте, будь ласка, свої столиці, що ми сподіватимемось на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення (надання Україні ПДЧ - ред.) на наступному саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", - сказав Таран, звертаючись до послів та військових аташе держав-членів НАТО, а також представників офісу НАТО в Україні.

За його словами, сьогодні курс України на повноправне членство в НАТО закріплений у Конституції України, а швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО - мета, зафіксована у нещодавно прийнятій Стратегії національної безпеки України. Міністр зазначив, що за останні сім років Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО.

"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні", - наголосив Таран.

Міністр підкреслив важливість партнерства з Північноатлантичним альянсом у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні політика та дії Росії, що є серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності.

Як повідомлялося, український парламент ухвалив на початку грудня 2019 року постанову "Про заяву Верховної Ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору".

ВР уповноважила також Голову Верховної Ради на підписання документів, спільно із Президентом України та Прем’єр-міністром України, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО, а також звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною ПДЧ.

Україна 12 червня 2020 року стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».

Фото: mil.gov.ua