Україна може йти до НАТО і без ПДЧ - Кулеба

Надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО не потрібно підносити до рангу культу, адже метою Києва є членство в Альянсі, яке можна досягнути і без цього плану.

Таку думку в рамках онлайн-конференції «The Road to Warsaw Security Forum» висловив у вівторок глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент Укрінформу.

«Позиція Україна проста: якщо ПДЧ є чимось, що надалі cпростить наш шлях до членства, то Україна і Грузія мають його отримати. Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягнути такого ж результату за визначений період часу без ПДЧ, то ми це можемо обговорити»,- заявив Кулеба.

Він додав, що ПДЧ не можна підносити до рангу культу.

Кулеба наголосив, що шлях України до членства в НАТО має бути чітко визначений по напрямку, інструментах і дедлайні.

«Це дуже важливо. В іншому випадку ми блукатимемо у просторі, роблячи щось, що не наближуватиме нас до нашої мети»,- резюмував український міністр.

Раніше посол Литви Вальдемарас Сарапінас заявив, що вважає реалістичним сценарієм подачу Україною в 2027 році заявки на членство не тільки в ЄС, а й у НАТО у разі успішного втілення необхідних для цього реформ.