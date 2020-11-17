Україна може йти до НАТО і без ПДЧ - Кулеба
Таку думку в рамках онлайн-конференції «The Road to Warsaw Security Forum» висловив у вівторок глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент Укрінформу.
«Позиція Україна проста: якщо ПДЧ є чимось, що надалі cпростить наш шлях до членства, то Україна і Грузія мають його отримати. Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягнути такого ж результату за визначений період часу без ПДЧ, то ми це можемо обговорити»,- заявив Кулеба.
Він додав, що ПДЧ не можна підносити до рангу культу.
Кулеба наголосив, що шлях України до членства в НАТО має бути чітко визначений по напрямку, інструментах і дедлайні.
«Це дуже важливо. В іншому випадку ми блукатимемо у просторі, роблячи щось, що не наближуватиме нас до нашої мети»,- резюмував український міністр.
Раніше посол Литви Вальдемарас Сарапінас заявив, що вважає реалістичним сценарієм подачу Україною в 2027 році заявки на членство не тільки в ЄС, а й у НАТО у разі успішного втілення необхідних для цього реформ.