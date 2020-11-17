Посол Литви вважає, що Київ у 2027 році зможе подати заявку на вступ не лише в ЄС, а й у НАТО

Посол Литви Вальдемарас Сарапінас вважає реалістичним сценарієм подачу Україною в 2027 році заявки на членство не тільки в ЄС, а й у НАТО у разі успішного втілення необхідних для цього реформ.

Про це дипломат заявив у виступі на онлайн-форумі «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що це (подача Україною заявки на членство в ЄС у 2027 році – ред.) реалістичний сценарій. Хотілося б сказати те саме про членство України в НАТО… Я вважаю, що немає нічого неможливого. Я можу сказати точно: я не знаю, може, за цей час вам вдасться це зробити, може швидше і ви, можливо, зможете стати не тільки нашим активним партнером, але й членом цього Альянсу. Але треба виконати домашню роботу, і зробити це якісно», - сказав Сарапінас.

Він зазначив, що закріплення у Конституції України курсу на членство в ЄС і НАТО закладає надійну основу для впровадження необхідних реформ, а залучення про програми розширених можливостей НАТО відкриває для України доступ до формування програм взаємодії, оперативної сумісності проведення спільних військових навчань.

Дипломат запевнив, що Литва бореться за євроатлантичні прагнення України у Вашингтоні і в Брюсселі і надає велику практичну підтримку. Водночас він зауважив, що до НАТО приєднується вся країна, а не окремий орган чи інституція.

«Це означає, що Альянс бере до уваги всі питання, починаючи від загальнополітичної стабільності, економічне зростання, верховенство права, забезпечення свободи та прав людини, тощо, і це буде гарантувати право на вступ. Цей весь процес набирає обертів, ми всі це бачимо, тому моє побажання -, щоб ви не зупинялися, а нарощували темпи своєї роботи…

Я думаю, що ви не можете не мати успіху, ви будете нашим успішним партнером, ви вже ним є, і ми маємо надію, що ви скоро будете членом нашої великої системи», - резюмував посол Литви.

Як повідомлялося, посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» 12 листопада заявив, що під час другого головування Литви в Раді Європейського Союзу у 2027 році Євросоюз міг би оголосити Україну кандидатом на вступ до ЄС у разі рішучого поступу нашої країни на шляху реформ.