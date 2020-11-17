Агресія РФ і корупція стоять на шляху України до євроатлантичної інтеграції - Квін

США й надалі співпрацюватимуть із Президентом Володимиром Зеленський у напрямку євроатлантичної інтеграції України.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін у виступі на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Адміністрація США й надалі планує співпрацювати з Президентом Зеленським у напрямку до української спроби євроатлантичної співпраці та інтеграції", - наголосила Квін.

Вона зауважила, що сьогодні перед Україною стоять два виклики щодо євроатлантичної інтеграції, і дуже важливо щоб Україна могла їх реалізувати.

"Перше, Україна зараз на багатьох фронтах бореться з агресією Росії: це і анексія Криму, конфлікт на Донбасі, а також кібератаки і дезінформації, які поширюються з території Росії, через союзників Росії", - зазначила Квін.

За її словами, перед Україною є внутрішні виклики - це боротьба з корупцією.

"Зеленський прийшов до влади з тим, що він боротиметься проти корупції, уряд України працюватиме краще, середньостатистичні українці бачитимуть ці результати. Він (Зеленський - ред.) певного успіху в цьому досяг, відбувається реформа", - сказала Квін.

Вона підкреслила, що є спроба з боку союзників Росії в Україні "підірвати наратив проєвропейський і сформувати як антизахідний наратив".

"Зараз є голоси, які говорять про те, що зовні намагаються впливати на внутрішні справи України. І цей наратив не чесний. Західні партнери підтримують Україну. Є ті, хто намагаються збагатитися і хочуть бачити, що спроби України до євроатлантичної інтеграції провалилися. Тому необхідно, щоб українські інституції були підзвітні українським громадянам...Також було оголошено Президентом Зеленським завершення судової реформи. І якщо Україна дотримається цього, то це її підніме до рівня європейських країн", - зауважила посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків Джо Байден здобув перемогу. Натомість Трамп заявив, що оскаржуватиме у судах результати виборів у штатах, де переміг Байден.