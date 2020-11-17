НАТО виграє від європейського оборонного суверенітету – Скапарротті

Посилення Європою оборонних потужностей не послаблює НАТО, а посилює альянс, якщо не перетворюється на змагання.

Про це сказав головнокомандувач збройними силами США в Європі та об'єднаними збройними силами НАТО в Європі в 2016-19 рр. генерал Кертіс Скапарротті на Варшавському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суверенітет Європи з точки зору оборони посилює НАТО», - переконаний генерал.

Але, зауважив він, лише в тому випадку, коли вони не дублюють зусилля, мають спільний стандарт, натівський, проводять спільні навчання тощо. «Як тільки ми почнемо конкурувати, то зазнаємо поразки», - застеріг воєначальник.

Отже Європа має розбудовувати більш сильну власну безпеку з урахуванням сьогоднішньої ситуації. Зокрема, з огляду на російську загрозу, особливої важливості набуває протиракетна оборона, яку треба посилювати. Наразі країни на сході Європи – Балтійські держави, Польща, Румунія – почали відповідати на цей виклик, зазначив Скапарротті.

Він зауважив, що посилення боєздатності потребує збільшення витрат, інвестицій у майбутнє. Наразі лише 10 членів НАТО з 30 спрямовують 2% відсотки ВВП на оборонні потреби, нагадав генерал.

Скапарротті також зазначив, що НАТО сильна сьогодні, 70 років після заснування, завдяки спроможності мінятися, адаптуватися до викликів сучасності, посилювати мобільність, інфраструктуру, логістику тощо. Він нагадав, що особливо значні зміни в підвищенні реагування НАТО на сучасні виклики відбулися після 2014, після анексії Росією українського півострова Крим.

Останніми роками Росія і Китай, які стають «більш упевненими в собі», є основними викликами для НАТО, зокрема, в кібергалузі, сказав американець. Пандемія коронавірусу не знизила безпекові загрози, вона посилила їх, додав генерал.

Скапарротті є спеціальним гостем дводенної (17-18 листопада) щорічної конференції «The Road to Warsaw Security Forum», що проводиться цього разу в онлайн режимі за участі понад 400 експертів і політиків з 40 країн.

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