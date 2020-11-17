Економія на обороні призводить до ще більших витрат – німецький політик

Намагання заощадити гроші за рахунок оборонних витрат згодом призводить до необхідності витрачати ще більше.

Щодо важких наслідків ситуативних рішень застеріг учасників Варшавського безпекового форуму парламентський держсекретар Міністерства оборони ФРН Томас Зільберхорн, передає кореспондент Укрінформу.

«Пандемія COVID-19 збільшує тиск на бюджети. Але у нас, німців, є досвід, що економія має суворі наслідки», - сказав політик.

Він розповів, що під час фінансової кризи 2008-09 Німеччина вирішила скоротити оборонний бюджет на 5 млрд євро, було скорочено як людський персонал, так і технічні потужності. Але за кілька років зменшення кількості персоналу вилилося у величезну втрату ноу-хау, а скорочення техніки - у падіння виробничих потужностей.

«І наразі ми маємо витрачати купу грошей на заповнення дірок, які були пробиті роки тому», - зауважив Зільберхорн. Він продемонстрував це на прикладі винищувачів Tornado, які стоять на озброєнні Бундесверу. Зараз виникла потреба продовжувати строк використання старих винищувачів на 5 років, додаткова вартість такого продовження - 7,7 млрд євро, отже набагато більше, ніж було заощаджено, - чіткий наслідок тодішнього рішення, підкреслив Зільберхорн.

Не можна повторювати ці ж самі помилки сьогодні, треба інвестувати постійно в національний оборонний бюджет, військові потужності мають розвиватися, - закликав держсекретар.

Він запевнив, що Берлін дотримується своїх зобов’язань і обіцянок у рамках НАТО. Цього четверга Бундестаг проводить засідання бюджетного комітету, який має ухвалити збільшення оборонної частки фінансового документа на наступний рік. Зільберхорн нагадав, що ФРН уже збільшила оборонний бюджет на майже 50 відсотків з 2014 року.

Нагадаємо, Вашингтон останніми роками гостро критикував Берлін за те, що той занадто повільно рухається до 2-відсоткової мети витрат на оборону, як було вирішено на саміті альянсу в 2014 році.

Витрати Німеччини на оборону в рамках НАТО зросли з 46,9 млрд євро в 2019 році до рекордної величини в 51,5 млрд євро в 2020 році. За поточними розрахунками, ця сума відповідатиме 1,57 відсоткам валового внутрішнього продукту проти 1,36 відсотка у попередньому році. Однак таке різке зростання коефіцієнта пояснюється головним чином економічним спадом, спричиненим коронакризою, адже до пандемії очікувалося, що витрати в розмірі 51,5 мільярда будуть дорівнювати близько 1,42 відсотка ВВП.