Програма розширених можливостей НАТО: в Міноборони назвали "плюси" для України

Україна із включення її до Програми НАТО розширених можливостей стала членом своєрідного закритого клубу держав-партнерів Альянсу, учасниками якого до цього були Австралія, Йорданія, Грузія, Швеція та Фінляндія, та отримала низку переваг.

Про це сказала офіцер відділу Головного управління військового співробітництва і верифікації ЗСУ Юлія Щукіна на онлайн-брифінгу в Укрінформі на тему «Програма розширених можливостей НАТО для України».

«Процес євроатлантичної інтеграції України отримав новий потужний імпульс. 12 червня цього року Північноатлантична рада НАТО схвалила рішення щодо надання нашій державі статусу країни-партнера НАТО з розширеними можливостями. Таким чином, Україна стала членом своєрідного закритого клубу держав-партнерів, учасниками якого вже є Австралія, Йорданія, Грузія, Швеція та Фінляндія», - зазначила вона.

За словами Щукіної, кожна держава-учасниця Партнерства з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partnership, EOP) має власну сферу спільних з НАТО інтересів.

Так, для Грузії це забезпечення підтримки операцій НАТО, для Йорданії та Австралії - підтримка інтересів Альянсу на Близькому Сході та в Індійсько-Тихоокеанському регіоні відповідно, для Швеції та Фінляндії - стримування Російської Федерації у Північній Європі.

Україна, ставши членом Програми розширених можливостей НАТО, зможе брати участь у плануванні операцій НАТО; отримає допуск до всіх навчань НАТО, що дасть доступ до передового досвіду та пріоритетної сертифікації сил і засобів; представники України зможуть посідати посади в штаб-квартирі та командних структурах НАТО; участь в Програмі також передбачає поглиблення співпраці з підтримки безпеки в акваторії Чорного моря, підкреслила Щукіна.

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Програма також передбачає спільну протидію кіберзагрозам, міжнародному тероризму і організованій злочинності.

Іншою перевагою, яка є актуальною з точки зору боротьби з сучасними викликами і загрозами, є допуск представників держави зі статусом ЕОР до навчань НАТО з кібербезпеки та розширення можливостей участі у навчально-тренувальних заходах за цією тематикою, сказала представник Міноборони.

Вона зауважила, що цей перелік переваг не є вичерпним. Додаткові можливості можуть бути запропоновані НАТО кожній окремій країні-учасниці EOP в залежності від національних потреб.

Наразі, за її словами, готується перехід до спільної роботи експертів щодо визначення конкретних форм майбутньої взаємодії з НАТО у форматі ЕОР.

Як повідомлялося, 12 червня Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP).