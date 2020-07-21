Країни Балтії готові прийняти війська США на постійній основі

Балтійські країни підтримують присутність американських військ в Європі і готові приймати у себе союзників на постійній основі.

Про це заявили міністри закордонних справ Естонії, Латвії і Литви на спільній прес-конференції, що пройшла в понеділок, повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«Ми вітали б збільшення американського контингенту в Німеччині і знаємо точно, скільки солдатів США хотіли б бачити в Естонії - чим більше, тим краще. Якщо в регіоні відчувається дефіцит безпеки, то його необхідно заповнити», - сказав глава МЗС Естонії Урмас Рейналя.

«Дуже коротка відповідь - ми були б дуже раді прийняти американські війська на постійній основі, але не за рахунок наших друзів і союзників», - прокоментував міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

«Якщо коротко, то ласкаво просимо, але, звичайно ж, не за рахунок згортання контингенту в Німеччині», - зазначив глава зовнішньополітичного відомства Литви Лінас Лінкявічуc.

Тема виникла, як відповідь на питання, чи не побоюються глави МЗС балтійських країн, що рішення Вашингтона скоротити чисельність американських військових у Німеччині послабить протидію російській загрозі.

Лінкявічуc також наголосив на важливості збереження «залученості США в справу гарантування європейської безпеки будь-яким способом, включаючи військову присутність». А Рейнсалу висловив упевненість, що політика стримування Росії, що проводиться НАТО і США, «без сумніву, буде продовжена».

У середині червня президент США Дональд Трамп підтвердив намір скоротити чисельність американських військових в Німеччині на 9,5 тисячі до 25 тисяч осіб, пояснивши це тим, що Берлін не виконав зобов'язань щодо фінансування НАТО в межах не менше 2% ВВП.

Це питання обговорювалося на зустрічі глав МЗС країн Балтії і ФРН в числі тем, пов'язаних з безпекою, що відбулася 20 липня в Таллінні.

Фото: The U. S. Army