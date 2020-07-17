Експерт: Присутність військ США у Польщі — хороший варіант для безпеки в Європі

Переміщення військового контингенту США з Німеччини до Польщі є хорошим варіантом для безпеки в Європі.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете в ефірі програми телеканалу "Дім" "Насправді: Світ".

"Чи увійдуть війська (США - ред.) до Польщі? Ми бачимо, що НАТО і США вже перебувають у Центральній Європі. Під час холодної війни, коли була домовленість, що НАТО не вводитиме війська в Центральну Європу, це була неформальна угода з Росією. Але геополітичний контекст дуже змінився: Росія зараз країна-агресор, вона вторглася до сусідів, в тому числі в Грузію, в тому числі і в Україну. Цілком очевидно, що НАТО дуже занепокоєне цією поведінкою Росії і наміром посилити її. НАТО вже базується в Прибалтиці, у неї вже є війська в Польщі. США і Польща домовлялися про такий крок уже кілька років. Це буде двостороння домовленість, не в рамках НАТО, а двостороння - між Варшавою і Вашингтоном. Вважаю, це хороший варіант для безпеки в Європі", - зазначив він.

Водночас експерт наголосив, що наразі Вашингтон тільки повідомив Берліну, що розглядає питання про скорочення військ.

"Це ще не офіційно. Берлін тільки був поінформований. І це не той випадок, коли йдеться про порушення (домовленостей - ред.). Вашингтон розглядає питання скорочення чисельності військ в Японії, в Південній Кореї. Ми дійсно бачимо, що Пентагон обмежує присутність військ. Коли ми говоримо про скорочення військ у Німеччині, то, я думаю, це не вплине на первинну безпеку ФРН. Саме Вашингтон відчує головний ефект від цього. Німеччина слугує важливою базою для підтримки операцій США в регіоні. Франція і Німеччина також проводять багато операцій в Африці, на Близькому Сході. Скорочення військ у Німеччині вплине на операції США...", - вважає Лете.

За його словами, "очевидно, що Росія розглядає НАТО як недружню організацію, Росія використовує НАТО як засіб, щоб представити Альянс загрозою для нас".

"Тепер, звичайно, Росія не буде задоволена цим (базуванням військового контингенту в Польщі — ред.), тому що Москва хоче впливу там, де вона вважає, що це колишній Радянський Союз. Росія не поважатиме суверенний вибір країн: чи хоче країна більше відносин з США або з Європою. І тому Росія не буде цим задоволена. Кремль вже пригрозив, що, якщо цей крок буде зроблений, то РФ може посилити позиції Калінінграда, може збільшити кількість військ там. Я думаю, що дуже важливо, щоб НАТО вело діалог з Росією, даючи зрозуміти, що це - не загроза. Але і ми не можемо піддатися загрозам Москви, Росії. Це право Польщі, право США співпрацювати і розміщувати війська на суверенній території Польщі", - наголосив Лете.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив, що виведе частину американського військового континенту з Німеччини, а деякі з цих військових будуть дислоковані у Польщі. Зокрема, він повідомив про рішення скоротити американський контингент в Німеччині до 25 тис. осіб. Наразі на території країни дислокуються 34,5 тис. військовослужбовців і близько 18 тис. цивільних співробітників армії США. До вересня з Німеччини повинні вивести 9,5 тис. військових. Частину з них направлять до Польщі, частина - повернеться до США.