Росія не зрадіє передислокації військ США до Польщі – американський експерт

Для Росії передислокація американських військ з Німеччини до Польщі була б «неприємним сюрпризом».

Таку думку висловив старший науковий співробітник Центру Байдена Марк Войджер в ефірі телеканалу «ДІМ».

«Звичайно, тоді російське керівництво не буде задоволене, тому що все-таки це їх основна скарга після кінця "холодної війни", що, мовляв, війська НАТО і США пересуваються вже в сторону Росії, тож, це було б неприємним сюрпризом для них» , - сказав експерт.

Водночас він зазначив, що були такі ситуації, коли Трамп робив публічні заяви, а потім змінював свою думку. «Тож, все ще не вирішено на 100%», - сказав Войджер.

Загалом, як зазначив експерт, заява Трампа про виведення військ з Німеччини була несподіваною не тільки для канцлера Ангели Меркель і ФРН, але навіть для американського військового керівництва.

«Виявляється, що Трамп і його команда приймають такі надзвичайно важливі, критичні навіть рішення, в тіні, і це дуже небезпечна ситуація. Звичайно, це дає сигнал теж Кремлю, що існує тертя між державним і військовим керівництвом. Все це теж грає на користь російських проєктів в Європі», - зауважив він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про намір вивести частину американських військ з Німеччини.

Наразі чисельність американського військового контингенту в ФРН становить 35 тисяч військових. Згідно з офіційними даними, буде виведено 9,5 тисячі військовослужбовців США.

При цьому Трамп сказав, що частина дислокованого в Німеччині американського військового контингенту повернеться в США, ще частину буде передислоковано до Польщі і ряду інших держав.