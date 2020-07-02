Частину військових США з Німеччини передислокують до Польщі - посол Ціхоцький

Польща завжди виступала за посилення присутності військ США в Європі і збалансований з географічної точки зору розподіл військ інших країн НАТО на території Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в програмі "Насправді: світ" в ефірі телеканалу "Дом".

"Польща завжди виступала за посилення присутності військ США в Європі і збалансований з географічної точки зору розподіл військ інших країн НАТО на території Північноатлантичного альянсу. Ми отримали вступне рішення про те, що частина американських військ з Німеччини залишиться в Європі, в тому числі на території Польщі. Ми вважаємо, що це важливо для НАТО, це важливо для Європи, це важливо теж для нашого регіону, зокрема й для країн, які не входять наразі до Альянсу, але знаходяться під безпосередньою загрозою агресора, який дестабілізує їх економіку, їх внутрішнє життя", - наголосив посол, відповідаючи на питання, про що домовилися у Вашингтоні президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда під час обговорення можливої передислокації частини американських військ з Німеччини до Польщі.

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Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляли, що кілька тисяч американських військовослужбовців будуть перекинуті з Німеччини до однієї з країн колишньої Організації Варшавського договору, що має на меті попередження президенту РФ Володимиру Путіну.

Високопоставлені співробітники Міністерства оборони США розповіли журналістам, що план передбачає скорочення американського військового контингенту в Німеччині до 25 тис. чоловік: з країни виведуть 9,5 тис. військовослужбовців. Частина з них повернеться в США, частина - буде перекинута до однієї з сусідніх країн.

У Пентагоні нічого не сказали про країну, в яку будуть спрямовані кілька тисяч військовослужбовців. Проте під час візиту до Вашингтона президент Польщі Анджей Дуда попросив Трампа розмістити в Польщі більше американських військових. Американський президент підтримав його і повідомив, що країни працюють над новою угодою про співпрацю в сфері оборони.

Раніше Трамп повідомив про рішення скоротити американський контингент в Німеччині до 25 тис. чоловік. Наразі на території країни дислокуються 34,5 тис. військовослужбовців і близько 18 тис. цивільних співробітників армії США. До вересня з Німеччини повинні вивести 9,5 тис. військових. Частину з них направлять до Польщі, частина - повернеться до США.