Трамп і Дуда обговорили збільшення американської військової присутності в Польщі

Президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда підписали у Білому домі декларацію щодо сприяння Вашингтона у розвитку в Польщі атомної енергетики та технології 5G.

Під час спільної прес-конференції в Білому домі Дуда і Трамп також заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі та участь польських спеціалістів у розробці американцями вакцини, та ліків проти коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найближчим часом буде підписано угоду між урядами США та Польщі, яка даватиме можливість розпочати роботу над проєктною документацією щодо виробництва ядерної енергії у нашій країні”,- заявив Дуда.

Він додав, що компанії з обох сторін вже визначеноі робляться останні узгодження з цього приводу.

Трамп підкреслив, що країни співпрацюють над захистом критично важливої інфраструктури і технологій. “Тому, ми підписали спільну декларацію щодо 5G”,- заявив глава Білого дому.

Трамп зазначив, що США “з нетерпінням очікують на підписання угоди про співпрацю у сфері оборони”. Глава Білого дому зауважив, що США частково виводитимуть свої війська з Німеччини. Відтак, частина з них має повернутися до США, а інша – переміститися до інших місць в Європі, зокрема і до Польщі.

Дуда підтвердив, що сторони говорили про можливість “подальшого збільшення присутності американських військ в Польщі”. Він підкреслив, що попросив Трампа не виводити американський контингент з Європи. Президент РП зауважив, що Польща готова прийняла у себе більше американських військовослужбовців.

Як відомо, візит Дуди до США відбувся за чотири дні до президентських виборів в Польщі, які відбудуться 28 червня. Відтак, у публічному просторі Польщі непоодинокою є думка, що візит до Вашингтона є важливим елементом виборчої кампанії Дуди, який бореться за переобрання на другу президентську каденцію.

Фото: warsawinstitute.org