Перша зустріч у Білому домі з початку карантину: Трамп почав переговори з президентом Польщі

Президент США Дональд Трамп у середу розпочав першу зустріч з іноземним лідером у Білому домі після кількох місяців карантинних обмежень, прийнявши делегацію на чолі з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в США.

"Ми мали багато дискусій і працювали дуже добре з Польщею. Ми ніколи не були такими близькими з Польщею, ніж зараз", - зауважив президент США під час зустрічі з польським колегою в Овальному кабінеті.

Він зауважив, що зараз залишаються актуальними питання економічного розвитку, у військовій сфері, а також інші аспекти.

Дуда, зі свого боку, назвав "привілеєм" можливість першим зустрітися з американським колегою після кількох місяців карантину та висловив сподівання на досягнення "міцнішого союзу між Польщею і Сполученими Штатами".

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За офіційним розкладом роботи делегацій передбачено проведення переговорів у Білому домі в різних форматах, після чого президенти дадуть спільну прес-конференцію в Трояндовому саду.