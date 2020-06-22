Дуді в США не слід обговорювати перенесення ядерної зброї з ФРН – Тшасковський

Президент Польщі під час свого візиту до Білого дому 24 червня і переговорів з президентом США Дональдом Трампом не повинен вирішувати таких важливих питань, як можливе перенесення ядерної зброї з Німеччини до Польщі.

Про це під час зустрічі із виборцями у місті Сувалки (північний схід Польщі) заявив головний суперник Дуди у боротьбі за президентську посаду, мер Варшави Рафал Тшасковський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не знаю, які рішення хоче прийняти президент (у США - ред.). Ми чуємо від експертів, що американці хочуть перенести свою ядерну зброю. Сподіваюся, що під час виборчої кампанії не прийматимуться такі важливі рішення”, - заявив Тшасковський.

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Кандидат від Громадянської коаліції зазначив, що хороші відносини Польщі із США є продовженням політики попередніх польських урядів. За його словами, уряд опозиційної тепер Громадянської платформи і Польської селянської партії, членом якого був Тшасковський, подбав про те, щоб американські солдати могли дислокуватися в Польщі. А уряд “Права і Справедливості” зробив так, щоб американські військовослужбовці дислокувалися в РП.

Як інформував Дуда, основними темами переговорів з Трампом у Вашингтоні будуть оборона і безпека, співпраця у сфері економіки та енергетики, а також телекомунікація.

Міністр канцелярії президента Польщі Павел Муха заявив в неділю в ефірі телеканалу tvn24, що Дуда їде на зустріч із Трампом не лише як представник Польщі, але як емісар НАТО й усієї Європи. Він підкреслив, що це буде перший візит європейського лідера до Білого дому від початку пандемії коронавірусу.

У канцелярії президента Польщі повідомили, що безпосередньо перед візитом до США президент Дуда проведе телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Відтак, у Вашингтоні Дуда говоритиме також і від імені всього Альянсу.

Як повідомлялося, наступний тиждень буде останнім періодом виборчої кампанії перед президентськими виборами в Польщі 28 червня.

Згідно з останніми соцопитуваннями, у першому турі чинний президент Дуда має шанси набрати найбільше голосів виборців, але у другому турі (12 липня), його шанси на перемогу у боротьбі з основним суперником — кандидатом від ліберальної Громадянської коаліції, мером Варшави Рафалом Тшасковським — значно зменшуються.