Дуда: Польща ніколи не погодиться на зміну Росією кордонів силою

Польща не може собі дозволити залишити Україну у нинішній складній ситуації і не погоджується на дії Росії щодо силової зміни кордонів. У цій ситуації Варшава твердо підтримуватиме Київ на міжнародній арені.

Про це в суботу у Варшаві під час з’їзду прихильників видання Gazeta Polska заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Польське радіо.

"Це дуже складна ситуація, і в мене глибоке переконання, що ми не можемо залишити Україну за таких обставин. Тому всюди, де я перебуваю, на міжнародній арені, я підкреслюю, що потрібно дотримуватися міжнародного права. Адже нікому не потрібно пояснювати, наскільки загрозливою є ситуація, за якої Європа і весь світ визнали б, що можна погодитися на зміну кордонів силою, навіть якщо ця згода є мовчазною", - заявив Дуда.

Він додав, що Польща абсолютно не може з цим погодитися. За його словами, упродовж останніх п’яти років частина України окупована Росією, Україна є країною, на яку напали, і там весь час "тліє війна".

"Сьогодні тверда підтримка України на міжнародній арені є в національних інтересах Польщі", - констатував Дуда.

Аналізуючи п’ять років польсько-українських відносин, Дуда зауважив, що були "різні моменти".

Він визнав, що між обома країнами є ще історична проблема. Утім, президент РП висловив переконання, що шлях поєднання призведе до того, що обидва народи "житимуть у справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій і з вшануванням вбитих і загиблих".

Раніше повідомлялося, що Україна і Польща відновлюють співпрацю щодо вшанування жертв воєн і політичних репресій.

Пізніше посол України у Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю Укрінформу повідомив, що питання історії залишаються на порядку денному двосторонніх відносин України і Польщі, але вже не є основними темами переговорів. Цьому сприяло зняття заборони на проведення пошуково-ексгумаційних робіт польських жертв в Україні.