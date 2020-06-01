Президентські перегони у Польщі: найбільше шансів – у Дуди

Станом на сьогодні чинний президент Польщі Анджей Дуда має найбільше шансів на перемогу у другому турі виборів глави держави, випереджаючи свого найбільшого конкурента – кандидата від Громадянської коаліції, мера Варшави Рафала Тшасковського - на 2,6%.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному центром IBRiS для інтернет-порталу Wirtualna Polska.

Як інформується, Дуду у другому турі готові підтримати 49% виборців, Тшасковського – 46,4%, ще 4,6% не визначилися із своїм вибором.

Останнім часом рейтинг чинного президента дещо знизився на фоні оголошення про участь Тшасковського у президентських виборах.

Фото: PAP, East News

Згідно з опитуванням IBRiS від 24 травня, Дуда у першому турі виборів може розраховувати на 42,3% підтримки, а Тшасковський - на 23,2% голосів виборців.

Станом на сьогодні, нова редакція закону про вибори, що передбачає змішане голосування (на виборчих дільницях і дистанційно) перебуває на розгляді Сенату Польщі. Маршалок верхньої палати парламенту Польщі Томаш Гродзький заявив у понеділок, що голосування за цей документ у Сенаті відбудеться у понеділок ввечері або у вівторок.

Як провладні, так і більшість опозиційних політиків найоптимальнішою датою виборів у Польщі називають 28 червня.

Опитування проведено 29 травня серед 1,1 тис. респондентів методом телефонного опитування з комп’ютерним супроводом (CATI). Похибка становить 3%.