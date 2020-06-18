Трамп проведе особисту зустріч з президентом Польщі наступного тижня

Президент США Дональд Трамп наступної середи прийме в Білому домі президента Республіки Польща Анджея Дуду, що стане першою міжнародною зустріччю американського лідера за кілька місяців карантинних заходів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, оприлюдненого в середу.

"Президент Дональд Трамп вітатиме президента Республіки Польща Анджея Дуду в Білому домі 24 червня 2020 року. Візит відбудеться в критично важливий час як для США, так і для Польщі, оскільки ми знову відкриваємо наші країни після місяців боротьби з пандемією коронавірусу", - підкреслили в Білому домі.

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Передбачається, що лідери обох країн обговорять подальше просування співпраці з питань оборони, а також торгівлі, енергетики й безпеки телекомунікацій.

При цьому, в адміністрації США підкреслили, що мають намір надалі поглиблювати співробітництво з Польщею як із союзником по НАТО і міжнародним партнером.

Фото: ZIK/EPA/UPG