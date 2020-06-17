Трамп ще на рік продовжив санкції проти Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп продовжив на черговий річний термін санкції проти Північної Кореї, пов'язані з розповсюдженням ядерної зброї та дестабілізації безпеки на Корейському півострові.

Про це йдеться в указі глави Білого дому, оприлюдненому в середу.

"Існування та ризик розповсюдження на Корейському півострові ядерних матеріалів, придатних для створення зброї; дії та політика уряду Північної Кореї, які дестабілізують ситуацію на Корейському півострові та створюють загрозу Збройним силам США, союзникам і торговельним партнерам у регіоні, у тому числі реалізація ядерних та ракетних програм; а також інші провокаційні, дестабілізуючі та репресивні дії й політики уряду КНДР продовжують становити незвичну та екстраординарну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", - зазначається в розпорядженні глави Білого дому.

У цьому зв'язку президент США наголосив, що прийняв рішення "продовжити надзвичайну ситуацію, оголошену указом 13466 щодо Північної Кореї".

Таким чином, санкції США, введені вперше в червні 2008 року, продовжили дії ще на рік, якщо не буде прийнято інших розпоряджень президента США.

Як раніше повідомляло агентство, офіційний Пхеньян виступив із погрозами ввести війська та відновити всі види військових маневрів на кордоні з Південною Кореєю після того, як з боку КНДР був підірваний офіс зв'язку в демілітаризованій зоні.