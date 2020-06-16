КНДР підірвала офіс зв'язку на кордоні з Кореєю

Військові Північної Кореї підірвали Міжкорейський офіс зв'язку, який розташований на кордоні з Південною Корею.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на джерела в армії Південної Кореї.

"Схоже на те, що у вівторок Північна Корея підірвала Міжкорейський офіс зв'язку у прикордонному місті Кесон", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, в районі будівлі офісу було чутно вибух й задимлення.

Згодом стало відомо, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін розпорядився провести екстрену зустріч Ради національної безпеки після підриву КНДР Міжкорейського офісу зв'язку.

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Зазначається, що днями міжкорейська напруга почала стрімко зростати після того як Північна Корея звинуватила Південну у бездіяльності коли перебіжчики з Пхеньяна на кордоні почали запускати повітряні кульки, до яких були прив’язані листівки з текстами проти режиму лідера Кім Чен Ина.

Кім Е Чжон, сестра лідера КНДР, заявила про те, що до відповіді на дії Південної Кореї може бути залучена армія. Генштаб армії комуністичної Північної Кореї увечері 15 червня оприлюднив заяву про наміри ввести війська в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю.

Фото: Yonhap