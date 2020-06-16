КНДР заявила про намір ввести війська у демілітаризовану зону

Генштаб армії комуністичної Північної Кореї увечері 15 червня оприлюднила заяву, у якій мовиться про наміри ввести війська в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю.

Текст заяви КНА (Корейська народна армія – збройні сили Північної Кореї) опублікувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

У такий спосіб північнокорейці хочуть перетворити кордон у фортецю – під своїм контролем.

У заяві прямим текстом мовиться, що КНА "пильно стежить за поточною ситуацією, коли відносини між Північчю і Півднем стають все гіршими й гіршими".

"Ми повністю готові забезпечити військовими засобами будь-які зовнішньополітичні рішення партії та уряду", – заявили військові.

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У штабі північнокорейських військ готують "план дій для повернення армійських підрозділів у демілітаризовані зони", щоб лінія фронту стала "фортецею пильності проти Півдня".

Щоправда, у тексті заяви мовиться і про те, що план дій має схвалити партія, тобто остаточного рішення з цього приводу ще немає.