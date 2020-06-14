Сестра Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї армією

Кім Е Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, заявила про те, що до відповіді на дії Південної Кореї може бути залучена армія.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на заяву, поширену Центральним телеграфним агентством Кореї.

«Перший заступник завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) і молодша сестра лідера КНДР Кім Чен Ина - Кім Е Чжон - зазначила, що віддала розпорядження вжити рішучих заходів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в останні дні КНДР неодноразово критикувала Республіку Корея за листівки, які поширювалися через спільний кордон. Через це Пхеньян закрив свій Міжкорейський офіс зв'язку і заблокував усі лінії контактів із Сеулом.

«Для натяку на наш подальший план, який викликає занепокоєння у південнокорейської влади, скажу, що право на подальші кроки проти ворога буде передано генеральному штабу Корейської народної армії», - цитує Сіньхуа заяву Кім Е Чжон. Вона додала, що армія «визначить заходи, аби охолодити невдоволення нашого народу - і обов'язково їх застосує».

Сестра лідера КНДР також попередила Сеул про настання «сумних і тяжких часів», указує агентство.

Як повідомлялося, 9 червня, влада КНДР оголосила про припинення роботи «гарячої лінії» зв'язку з Південною Кореєю, попередивши, що це стане першим кроком на шляху до закриття всіх засобів контактів між Пхеньяном і Сеулом.