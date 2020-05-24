Кім Чен Ин вперше за три тижні з'явився на публіці з агресивними заявами
Про це повідомляє в суботу американське інформагентство Bloomberg із посиланням на Центральне корейське агентство KCNA.
"Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснив свою першу публічну появу за три тижні, під час якої наказав військовому командуванню посилити заходи "ядерного стримування", - зазначається в повідомленні.
Кім виступив на сьомому засіданні Центральної військової комісії Робітничої партії КНДР, де він також заявив про необхідність переведення у вищий ступінь боєготовності стратегічних збройних сил країни.
Крім того, він наголосив на необхідності посилити вогневі можливості армії Північної Кореї. Ці та інші заходи, за словами Кіма, надають можливість краще захищатися від "іноземних сил".
Державні ЗМІ КНДР також оприлюднили фотографії Кіма під час його першої появи за останні тижні на публічному заході.