Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про нагородження лідера КНДР Кім Чен Ина ювілейною медаллю «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр..».

Про це повідомляє у Facebook посольство РФ у КНДР.

«Згідно з указом президента РФ, голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин нагороджений ювілейною медаллю «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр..», - йдеться в повідомленні посольства.

Уточнюється, що нагороду дано за «великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і проявлену турботу про збереження поховань і меморіалів радянських воїнів у КНДР». У дипмісії також зазначили, що російський посол у Північній Кореї Олександр Мацегора передав медаль главі МЗС КНДР Лі Сон Гвону.

Як повідомлялося, в радянській, а надалі й російської історіографії «Великою вітчизняною війною» називають період Другої світової війни з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 року. При цьому бойові дії за участю Червоної армії на Далекому Сході йшли в серпні-вересні 1945 року.