Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю

Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю

Укрінформ
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про нагородження лідера КНДР Кім Чен Ина ювілейною медаллю «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр..».

Про це повідомляє у Facebook посольство РФ у КНДР.

«Згідно з указом президента РФ, голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин нагороджений ювілейною медаллю «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр..», - йдеться в повідомленні посольства.

Уточнюється, що нагороду дано за «великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і проявлену турботу про збереження поховань і меморіалів радянських воїнів у КНДР». У дипмісії також зазначили, що російський посол у Північній Кореї Олександр Мацегора передав медаль главі МЗС КНДР Лі Сон Гвону.

Як повідомлялося, в радянській, а надалі й російської історіографії «Великою вітчизняною війною» називають період Другої світової війни з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 року. При цьому бойові дії за участю Червоної армії на Далекому Сході йшли в серпні-вересні 1945 року.

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