КНДР погрожує відновити військову активність на кордоні з Південною Кореєю

Офіційний Пхеньян виступив із погрозами ввести війська та відновити всі види військових маневрів на кордоні з Південною Кореєю після того, як з боку КНДР був підірваний офіс зв'язку в демілітаризованій зоні.

Про це повідомляє зранку середи The Guardian.

"Північна Корея заявила, що направить війська в прикордонний район з Південною Кореєю, що суттєво посилить напругу вже наступного дня після того, як Пхеньян підірвав офіс, створений для зближення зв'язків між двома країнами", - зазначається в повідомленні.

Передислокація військ КНДР до курорту Маунт Кумганг на східному узбережжі, а також в район промислового комплексу Кесон ознаменує ще один крок на віддалення від мирних домовленостей. Як заявили в генштабі Народної армії КНДР, війська на обох ділянках зосередяться на "відновленні всіх видів регулярних військових навчань".

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Крім того, Північна Корея заявила, що відновить караульні пости в прикордонних районах, а також прифронтову пропагандистську діяльність.

Якщо ці прогнози будуть виконані офіційним Пхеньяном, вони практично зведуть на нівець Панмунджську декларацію, підписану у вересні 2018 року між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. У цьому документі сторони домовились припинити "всі ворожі дії" в зазначеному регіоні.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні військові Північної Кореї підірвали Міжкорейський офіс зв'язку, який розташований на кордоні з Південною Кореєю.