КНДР оголосила про припинення контактів з Південною Кореєю

Влада КНДР оголосила про припинення роботи «гарячої лінії» зв'язку з Південною Кореєю - це стане першим кроком на шляху до закриття всіх засобів контакту між Пхеньяном і Сеулом.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на державне інформагентство Північної Кореї ЦТАК.

«Протягом кількох днів Північна Корея критикувала Південну Корею, погрожуючи закрити Міжкорейський офіс зв'язку та інші проєкти, якщо Сеул не припинить допомагати перебіжчикам відправляти листівки та інші матеріали в КНДР», - ідеться в повідомленні.

Як наголошується, насамперед КНДР опівдні у вівторок відріже лінії в Міжкорейському офісі зв'язку, а також припинить роботу «гарячих ліній» між військовими і президентськими офісами двох країн.

«Ми дійшли висновку, що немає потреби сидіти обличчям до обличчя з південнокорейською владою, і немає жодних питань для обговорення з нею, оскільки вона лише викликає у нас розчарування», - цитує Голос Америки офіційне повідомлення корейського агентства.

Указується, що відповідне рішення прийняли Кім Є Чжон - сестра лідера КНДР Кім Чен Ина - і віцеголова Центрального комітету владної Трудової партії Кім Єн Чол.