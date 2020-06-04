КНДР пригрозила розірвати зв'язки із Південною Кореєю

КНДР пригрозила розірвати зв'язки із Південною Кореєю

Укрінформ
Північна Корея попередила, що вона припинить міжкорейську військову угоду 2018 року, якщо Південна Корея не заборонить перебіжчикам і активістам відправляти листівки проти Кім Чен Ина в демілітаризовану зону (ДМЗ).

Про це повідомляє Deutsche welle.

Попередження було озвучене у четвер сестрою північнокорейського лідера Кім Йо Чен, яка неофіційно служить керівником апарату Кім Чен Ина і формально є заступником директора центрального апарату правлячої Робочої партії КНДР.

Кім Йо Чен наголосила, що "військовий договір, досягнутий у 2018 році, навряд чи має якусь цінність". За її словами, КНДР може назавжди закрити офіс зв'язків з Південною Кореєю і міжкорейський промисловий парк у прикордонному місті Кесон, відкриття яких знаменувало досягнення примирення між ворогуючими країнами.

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Сестра Кім Чен Ина зробила таку заяву у зв'язку з тим, що перебіжчики з Північної Кореї і багато активістів в останні кілька тижнів за допомогою повітряних куль поширювали в північній частині демілітаризованої зони тисячі листівок проти КНДР. В агітках засуджувалась політика Кім Чен Ина, зокрема його ядерні амбіції та придушення прав людини.

За місяць до цього, у квітні колишній північнокорейський дипломат і ще один північнокорейський перебіжчик отримали місця в парламенті на загальних виборах у Південній Кореї.

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Нагадаємо: у квітні 2018 року лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели спільний саміт і підписали з його підсумками спільну декларацію, що передбачає укладення мирного договору між країнами.

Документ передбачає спільну роботу Пхеньяну і Сеула над повною денуклеаризацією Корейського півострова. З укладенням мирного договору нинішня демілітаризована зона на кордоні між двома державами повинна бути перетворена в справжню "зону миру".

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