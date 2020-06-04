КНДР пригрозила розірвати зв'язки із Південною Кореєю

Північна Корея попередила, що вона припинить міжкорейську військову угоду 2018 року, якщо Південна Корея не заборонить перебіжчикам і активістам відправляти листівки проти Кім Чен Ина в демілітаризовану зону (ДМЗ).

Про це повідомляє Deutsche welle.

Попередження було озвучене у четвер сестрою північнокорейського лідера Кім Йо Чен, яка неофіційно служить керівником апарату Кім Чен Ина і формально є заступником директора центрального апарату правлячої Робочої партії КНДР.

Кім Йо Чен наголосила, що "військовий договір, досягнутий у 2018 році, навряд чи має якусь цінність". За її словами, КНДР може назавжди закрити офіс зв'язків з Південною Кореєю і міжкорейський промисловий парк у прикордонному місті Кесон, відкриття яких знаменувало досягнення примирення між ворогуючими країнами.

Сестра Кім Чен Ина зробила таку заяву у зв'язку з тим, що перебіжчики з Північної Кореї і багато активістів в останні кілька тижнів за допомогою повітряних куль поширювали в північній частині демілітаризованої зони тисячі листівок проти КНДР. В агітках засуджувалась політика Кім Чен Ина, зокрема його ядерні амбіції та придушення прав людини.

За місяць до цього, у квітні колишній північнокорейський дипломат і ще один північнокорейський перебіжчик отримали місця в парламенті на загальних виборах у Південній Кореї.

Нагадаємо: у квітні 2018 року лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели спільний саміт і підписали з його підсумками спільну декларацію, що передбачає укладення мирного договору між країнами.

Документ передбачає спільну роботу Пхеньяну і Сеула над повною денуклеаризацією Корейського півострова. З укладенням мирного договору нинішня демілітаризована зона на кордоні між двома державами повинна бути перетворена в справжню "зону миру".