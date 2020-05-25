КНДР хоче поставити на озброєння нову ракетну субмарину – ЗМІ

У складі Військово-морських сил Північної Кореї незабаром може з'явитися новий ракетний підводний човен.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейські розвідувальні кола.

«Підводний човен, який, як вважається має вагу 3000 тонн, здатний перевозити три БРПЧ (балістичні ракети підводних човнів – ред.) і будувався на військово-морській базі в Сінпхо на східному узбережжі КНДР», - йдеться у повідомленні.

Вважається, що цими ракетами є Pukguksong-3. Під час випробувань у 2019 році одна така пролетіла 450 км на висоті близько 910 км.

Південнокорейські органи розвідки заявили, що вони ретельно стежать за діяльністю КНДР щодо підготовки до запуску нового підводного човна, про який було вперше повідомлено у липні 2019 року.

Військове джерело зазначило, що субмарина вже майже готова до вступу на озброєння ВМС КНДР.

«Ми уважно стежимо, коли Північна Корея проведе церемонію запуску (субмарини – ред.)», - заявило джерела.

ЗМІ пов'язують надходження на озброєння ВМС КНДР нової ракетної субмарини із заявою Пхеньяна наприкінці 2019 року про те, що «Північ найближчим часом може продемонструвати нову стратегічну зброю».

Як вважається, на цей час до складу ВМС КНДР входять 70 підводних човнів застарілих типів. За оцінкою розвідки Південної Кореї, вони не можуть діяти за межами територіальних вод КНДР.

Фото: Yonhap