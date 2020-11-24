Стратегія НАТО-2030: Україна очікує побачити перспективу отримання ПДЧ

Стратегія НАТО-2030: Україна очікує побачити перспективу отримання ПДЧ

Укрінформ
Україна очікує побачити у новій Стратегії НАТО-2030, яка наразі формується, перспективу отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на публічній дискусії центру «Нова Європа» «Партнерство розширених можливостей: що далі?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначила Стефанішина, за останні 11 років Україна не просунулася у напрямку політичного рішення щодо отримання Плану дій щодо членства в НАТО. За її словами, з часу Революції Гідності наша країна сильно вдосконалила і розвинула співробітництво з Альянсом, що врешті-решт і дозволило приєднатися до Програми розширених можливостей НАТО для України. У цьому контексті віцепрем’єрка відзначила реформу сектору безпеки і оборони, суттєве розширення участі України у навчаннях НАТО і взаємодію з Альянсом фактично на всіх секторальних напрямках.

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«Це дозволяє нам сьогодні мислити більш стратегічно, більш виважено і, враховуючи те, що якраз зараз формується нова стратегія НАТО на десять років, ми можемо говорити і про перспективу розвитку відносин Україна-НАТО в розрізі десятирічної перспективи. Очевидно, що Україна очікує побачити там перспективу отримання ПДЧ», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що діалог України з Альянсом, з Місією НАТО в Україні та послами є глибоким і системним, але в наших відносинах дещо змінилося.

«Україна наростила темп реформ, сьогодні ми говоримо, що отримання Україною статусу партнера з розширеними можливостями вже дає свій ефект. Ми вже започаткували велику роботу разом з СБУ і Державною службою спецзв’язку щодо переходу на стандарти НАТО щодо роботи із закритими даними та інформаційними системами…. В національній Стратегії безпеки і оборони питання євроатлантичної інтеграції, питання стійкості і розширення співпраці в рамках Партнерства розширених можливостей визначено ключовими пріоритетами… Ми бачимо дійсно великі зрушення», - зазначила віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Україна 12 червня стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».

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