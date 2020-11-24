Стратегія НАТО-2030: Україна очікує побачити перспективу отримання ПДЧ

Україна очікує побачити у новій Стратегії НАТО-2030, яка наразі формується, перспективу отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на публічній дискусії центру «Нова Європа» «Партнерство розширених можливостей: що далі?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначила Стефанішина, за останні 11 років Україна не просунулася у напрямку політичного рішення щодо отримання Плану дій щодо членства в НАТО. За її словами, з часу Революції Гідності наша країна сильно вдосконалила і розвинула співробітництво з Альянсом, що врешті-решт і дозволило приєднатися до Програми розширених можливостей НАТО для України. У цьому контексті віцепрем’єрка відзначила реформу сектору безпеки і оборони, суттєве розширення участі України у навчаннях НАТО і взаємодію з Альянсом фактично на всіх секторальних напрямках.

«Це дозволяє нам сьогодні мислити більш стратегічно, більш виважено і, враховуючи те, що якраз зараз формується нова стратегія НАТО на десять років, ми можемо говорити і про перспективу розвитку відносин Україна-НАТО в розрізі десятирічної перспективи. Очевидно, що Україна очікує побачити там перспективу отримання ПДЧ», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що діалог України з Альянсом, з Місією НАТО в Україні та послами є глибоким і системним, але в наших відносинах дещо змінилося.

«Україна наростила темп реформ, сьогодні ми говоримо, що отримання Україною статусу партнера з розширеними можливостями вже дає свій ефект. Ми вже започаткували велику роботу разом з СБУ і Державною службою спецзв’язку щодо переходу на стандарти НАТО щодо роботи із закритими даними та інформаційними системами…. В національній Стратегії безпеки і оборони питання євроатлантичної інтеграції, питання стійкості і розширення співпраці в рамках Партнерства розширених можливостей визначено ключовими пріоритетами… Ми бачимо дійсно великі зрушення», - зазначила віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Україна 12 червня стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».