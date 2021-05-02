Усі держави Євросоюзу засудили санкції Росії проти восьми громадян ЄС

Всі 27 держав ЄС засудили запровадження Росією санкцій проти восьми громадян Євросоюзу із забороною їм в’їзду на територію РФ.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені всіх країн-членів, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

«Європейський Союз засуджує рішення російської влади заборонити для восьми громадян ЄС в’їзд на територію Російської Федерації. Ця заборона поширюється на президента Європейського парламенту Девіда Сассолі, віцепрезидента Європейської комісії Веру Юрову та ще шістьох офіційних осіб країн ЄС з Естонії, Франції, Німеччини, Латвії та Швеції. Європейський Союз є солідарним з усіма цими персонами. Дії Росії не завадять Європейському Союзу продовжувати відстоювання прав людини, демократії та міжнародного права, а також притягувати до відповідальності винних у цих порушеннях прав людини», - підкреслюється в заяві.

Як наголосив високий представник ЄС, це рішення Росії, що спрямоване проти ЄС і його країн-членів, є неприйнятним, не має під собою жодної правової основи та є безпідставним. Воно лише підкреслює, що Російська Федерація поки що обирає шлях конфронтації замість пошуку шляхів розвернути назад негативну траєкторію у відносинах між ЄС і Росією, заявив Боррель.

Як повідомлялося, 30 квітня МЗС Росії заявило про закриття в'їзду в країну для восьми громадян країн-членів ЄС та представників офіційних структур Євросоюзу, включно з президентом Європарламенту, під приводом відповіді на санкції, що були запроваджені Євросоюзом проти громадян РФ. Того ж дня такі дії засудили керівники всіх ключових євроінституцій. Це рішення особисто засудив також президент Європарламенту Сассолі, який наголосив, що залякування з боку РФ не зупинять Європарламент та його особисто від дій із захисту демократії та прав людини.