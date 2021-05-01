Україна заявила про солідарність із громадянами ЄС, яким заборонили в’їзд до Росії

МЗС України заявило про солідарність із громадянами країн ЄС, яким РФ заборонила в'їзд на власну територію напередодні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні вітчизняного МЗС у мережі Твіттер.

"Україна висловлює свою солідарність з вісьмома громадянами Європейського Союзу, яким Російська Федерація безпідставно заборонила в'їзд на свою територію. Це рішення є ще одним доказом того, що Росія продовжує здійснювати гібридну агресію проти демократичного світу", - йдеться у повідомленні МЗС України.

Як повідомляли ЗМІ, міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та голова Європарламенту Давід Сассолі.