Президент Європарламенту - про санкції РФ: Погрози не змусять нас замовкнути

Президент Європарламенту - про санкції РФ: Погрози не змусять нас замовкнути

Укрінформ
Президент Європарламенту заявив, що жодні санкції не зможуть завадити йому та очолюваній ним інституції захищати демократію і свободу.

Як повідомляє Укрінформ, так президент Європарламенту Девід Сассолі прокоментував у Твіттері рішення Росії запровадити проти нього санкції.

«Очевидно, мені не раді у Кремлі? Я підозрював це, але… Жодні санкції або залякування не змусять Європарламент або мене відмовитися від захисту прав людини, свободи і демократії. Погрози не змусять нас замовкнути», - написав Сассолі.

Президент Європарламенту також нагадав висловлювання російського класика: «Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди».

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Як повідомлялося, МЗС Росії закрило в'їзд для восьми громадян країн ЄС та представників офіційних структур Євросоюзу, включно з президентом Європейського парламенту. Таким чином у Москві зреагували на санкції, запроваджені Євросоюзом проти громадян РФ.

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