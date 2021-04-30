Президент Європарламенту - про санкції РФ: Погрози не змусять нас замовкнути

Президент Європарламенту заявив, що жодні санкції не зможуть завадити йому та очолюваній ним інституції захищати демократію і свободу.

Як повідомляє Укрінформ, так президент Європарламенту Девід Сассолі прокоментував у Твіттері рішення Росії запровадити проти нього санкції.

«Очевидно, мені не раді у Кремлі? Я підозрював це, але… Жодні санкції або залякування не змусять Європарламент або мене відмовитися від захисту прав людини, свободи і демократії. Погрози не змусять нас замовкнути», - написав Сассолі.

Apparently, I'm not welcome at the Kremlin? I had suspected it a bit... No sanctions or intimidation will stop the @Europarl_EN or me from defending human rights, freedom, and democracy. Threats will not silence us. As Tolstoy wrote, there is no greatness where there is no truth. — David Sassoli (@EP_President) April 30, 2021

Президент Європарламенту також нагадав висловлювання російського класика: «Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди».

Як повідомлялося, МЗС Росії закрило в'їзд для восьми громадян країн ЄС та представників офіційних структур Євросоюзу, включно з президентом Європейського парламенту. Таким чином у Москві зреагували на санкції, запроваджені Євросоюзом проти громадян РФ.