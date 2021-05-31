НАТО розгорнуло додаткові сили через військову агресію РФ проти країн-сусідів - Столтенберг

НАТО є оборонним союзом, і саме воля і готовність союзників захищати й обороняти одне одного дозволили десятками років уникати конфліктів та воєн, зберігати мир у Європі.

Про це у понеділок під час пресконференції напередодні віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-союзниць, що має відбутися 1 червня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так керівник Альянсу відповів на запитання преси про реакцію союзників на оголошене російською стороною рішення розмістити на західних кордонах РФ додатково до 20 військових з’єднань і частин.

«Росія використала військову силу проти сусідів, в Грузії і в Україні, вона продовжує дестабілізувати Донбас та Схід України, незаконно анексувала Крим. Ми бачили більшу російську військову присутність у високих широтах Півночі, в Баренцевому морі, у Балтійському морі, в Чорному та Середземному морях, а також на Близькому Сході. Саме тому НАТО підвищило готовність сил та розгорнуло бойові групи на сході Альянсу», - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що протягом кількох минулих років Росія демонструвала агресивну поведінку, здійснила значні інвестиції в нові сучасні військові спроможності, від звичайних зразків зброї до систем ядерного озброєння.

«НАТО – оборонний союз, він призначений для захисту й оборони всіх союзників. Ми готові запобігати конфліктам та війні. Але кращий шлях для цього, - це надіслати чітке послання будь-якому потенційному противнику: якщо один із союзників буде атакований, всі союзники встануть поряд з ним. І завдяки цьому ми запобігаємо війні та зберігаємо мир», - додав Столтенберг.

Він зауважив, що по відношенню до Росії НАТО продовжуватиме дотримуватися двоєдиного підходу: з одного боку, зміцнювати систему стримування та оборону, а з іншого - шукати змістовного діалогу.

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«Ми прагнемо кращих відносин з Росією, яка є нашим сусідом. Навіть якщо такі відносини не вдається поліпшити, важливо підтримувати з нею навіть важкі відносини, для прозорості військової активності та для зниження ризиків щодо проблем контролю над озброєнням. Тож ми будемо продовжувати цей двоєдиний підхід до відносин з Росією. Все, що ми робимо, є оборонним. Ініціатива «НАТО 2030» – це також про те, як ми можемо надалі надійно зміцнювати нашу систему стримування й оборони, але виключно в оборонному вимірі», - наголосив генсек НАТО.

За повідомленням російських ЗМІ, у понеділок міністр оборони РФ Шойгу заявив про намір сформувати у Західному військовому окрузі РФ, додатково до вже існуючих сил, близько 20 нових з’єднань і частин «у відповідь на дії НАТО на західному стратегічному напрямку».

14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головною темою якого є зміцнення трансатлантичних зв’язків та розгляд концепції розвитку Альянсу «НАТО 2030». Порядок денний цієї зустрічі не передбачає проведення заходів за участю країн-партнерів.