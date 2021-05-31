Росія хоче створити на кордонах з Україною і країнами Балтії 20 військових частин

У Росії сформують 20 нових військових частин у Західному військовому окрузі, що межує з Україною, Білоруссю, країнами Балтії та Фінляндією.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на колегії міністерства, передає Укрінформ з посиланням на «Коммерсантъ».

«Дії наших західних колег руйнують систему безпеки у світі та змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин», - заявив Шойгу.

За його словами, це буде «синхронізовано з постачанням сучасного озброєння і військової техніки» - в 2021 році планується поставити близько 2 тис. одиниць зброї у війська РФ.

Як повідомлялося, з кінця березня на кордоні з Україною і в окупованому Криму Росія сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння. Українська розвідка заявила про загрозу вторгнення російських військ.

Пізніше Москва оголосила про відведення з 23 квітня військ від кордону з Україною під приводом «успішного завершення навчань», але водночас залишає власну військову присутність і технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.