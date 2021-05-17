Кулеба про ситуацію на кордоні з РФ: «Це відведення військ без відведення»

Масштабного відведення російських військ від українського кордону не відбулося, тому загроза вторгнення з боку РФ зберігається.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю DW.

«Ми не бачимо відведення російських військ, яке було б адекватним тій кількості військ, які зосереджені уздовж кордону України й окупованих територій. Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Російські війська в масі своїй залишилися на місцях. Що дійсно змінилося - це перекидання військових частин. Це так, але загроза не минула», - сказав Кулеба.

Він порівняв оголошене РФ відведення військ з показовими судами в Радянському Союзі, які були судовими процесами без будь-якого правосуддя.

«А те, що ми сьогодні спостерігаємо, - це відведення військ без відведення військ. І нам слід залишатися пильними в цьому питанні», - наголосив очільник МЗС.

Як повідомлялося, кілька тижнів тому РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас зберігає військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України і Криму.