США в ОБСЄ: Росія перекинула у Крим війська, попри заяви про відведення

Усупереч заявам про відведення військ від кордону з Україною, Росія нещодавно перекинула в Крим десантно-штурмові підрозділи, а також бронетехніку та артилерію.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила в.о. заступника глави місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

"У рамках своїх ширших зусиль з метою дестабілізації України та порушення регіональної безпеки Росія роками здійснює протягом нарощування військ в Криму. І хоча РФ оголосила про відведення своїх військ від кордону з Україною, вона нещодавно перекинула в Крим десантно-штурмові елементи, а також бойові танки Т-72Б3, 120-мм міномети, 122-мм гаубиці, броньовану техніку та інше обладнання", - повідомила Розенсток-Сіллер.

Крім того, вона вказала на те, що Росія продовжує незаконно призивати до своїх збройних сил тисячі юнаків у Криму, частину з яких переведено до підрозділів ЗС РФ, котрі діють на сході України.

Окрім того, Дипломатка закликала Росію припинити репресії в Криму та звільнити всіх українських політичних в'язнів. "Також ми продовжуємо закликати Росію припинити мілітаризацію та окупацію Криму й вивести всі свої сили та техніку зі сходу України", - заявила представниця місії США в ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив, що чисельність російських військ поблизу кордону з Україною суттєво не зменшилася, а тому питання виконання Росією своїх зобов’язань за Віденським документом та надання роз’яснень щодо незвичної військової активності залишається актуальним.