У НАТО ключовим викликом у Чорному морі назвали дії Росії

РФ використовує окупований Крим для поширення військового впливу в Середземномор’ї та Північній Африці, а її агресивні дії є головним викликом для НАТО у Чорноморському регіоні.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на зустрічі Атлантичного клубу Болгарії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про Чорне море і весь наш регіон, ключовим викликом для НАТО тут є, безумовно, дії Росії. Впродовж тривалого часу ми бачили тенденцію агресивної поведінки з боку Росії, зокрема у Грузії, незаконну анексію Криму та порушення суверенітету й територіальної цілісності України. РФ зараз використовує Крим для поширення впливу в Чорному морі та далеко за його межами, в напрямку Середземномор’я та Північної Африки. Ми маємо зберігати пильність, особливо на тлі нещодавнього суттєвого військового нарощування у цьому регіоні», - наголосив заступник генсека НАТО.

Він нагадав, що минулого тижня представники Болгарії поінформували Атлантичну раду про незаконні дії Росії у цій країні.

Джоане наголосив, що Альянс буде посилювати єдність у питаннях спільної безпеки та збереження світового правопорядку, зміцнювати зв’язки між Європою та Північною Америкою. Ці питання, а також реалізація програмного документа НАТО 2030 будуть обговорюватися під час зустрічі глав держав та урядів у Брюсселі 14 червня.

Як повідомлялося, кілька тижнів тому РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових. Ескалація викликала занепокоєння світової спільноти. Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ під приводом «успішного завершення навчань», однак її військова присутність залишається значною.