«У війні перемагає логістика»: експерт розповів про навчання НАТО у Середземноморському регіоні

Метою масштабних навчання НАТО, які стартували в Середземноморському регіоні, є відпрацювання логістики.

Як передає Укрінформ, дії НАТО на Балканах телеканалу "Дом" прокоментував військовий експерт Олег Старіков.

«Мета навчань — це робота на театрі військових дій Європи та Азії для відпрацювання перекриття транспортних потоків, за якими проходять всі товари в Європу, в Африку і в Азію», — сказав Старіков.

Він зазначив, що, як це не дивно, «у війні перемагає логістика».

«Якщо військові готові виконувати бойові завдання, а їм через два-три дні при цьому не будуть підвезені боєприпаси, дизпаливо, харчування, то увесь цей наступ затихне», — пояснив експерт.

Старіков нагадав, що Росія в процесі своїх військових навчань вже такі моменти відпрацювала.

«Зараз подивимося, як відпрацює НАТО», — резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня в Албанії стартували багатонаціональні військові навчання країн НАТО Defender Europe 21. Триватимуть вони до червня, це будуть найбільші військові навчання у південно-східній Європі з метою посилення військового співробітництва та формування стратегічної й оперативної готовності та взаємодії між ЗС США, країн НАТО та партнерами Альянсу.

Навчання, у яких братимуть участь 27 держав, будуть проходити у понад десяти країнах. Загалом для проведення навчань було залучено понад 28 тисяч військовослужбовців.

Географією цьогорічних навчань стануть Албанія, Балкани, Прибалтика, Чорне море та Африка.

Фото: Exit News