Стартували навчання НАТО Defender Europe

У вівторок, 4 травня, в Албанії стартували багатонаціональні військові навчання країн НАТО Defender Europe 21.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Exit News.

У порту Дуррес в Албанії відбулася церемонія офіційного початку навчань, в якій взяли участь президент Албанії Ілір Мета, прем'єр-міністр Еді Рама, американський генерал Тод Д. Волтерс, верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеффрі Харігіан, командувач ВПС США в Європі, ВПС США в Африці, а також Повітряного командування альянсу - Крістофер Каволі.

Навчання Defender Europe 21 проводяться з 1995 року. Триватимуть вони до червня, це будуть найбільші військові навчання у південно-східній Європі з метою посилення військового співробітництва та формування стратегічної й оперативної готовності та взаємодії між ЗС США, країн НАТО та партнерами Альянсу.

Навчання, у яких братимуть участь 27 держав, будуть проходити у понад десяти країнах. Загалом для проведення навчань було залучено понад 28 тисяч військовослужбовців.

Географією цьогорічних навчань стануть Албанія, Балкани, Прибалтика, Чорне море та Африка.

Як повідомлялося, цьогоріч Збройні сили України візьмуть участь у низці навчань НАТО. Серед навчань, до участі в яких Альянс запросив Україну, — Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.

Фото: Exit News