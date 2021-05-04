Стартували навчання НАТО Defender Europe

Стартували навчання НАТО Defender Europe

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Укрінформ
У вівторок, 4 травня, в Албанії стартували багатонаціональні військові навчання країн НАТО Defender Europe 21.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Exit News.

У порту Дуррес в Албанії відбулася церемонія офіційного початку навчань, в якій взяли участь президент Албанії Ілір Мета, прем'єр-міністр Еді Рама, американський генерал Тод Д. Волтерс, верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеффрі Харігіан, командувач ВПС США в Європі, ВПС США в Африці, а також Повітряного командування альянсу - Крістофер Каволі.

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Навчання Defender Europe 21 проводяться з 1995 року. Триватимуть вони до червня, це будуть найбільші військові навчання у південно-східній Європі з метою посилення військового співробітництва та формування стратегічної й оперативної готовності та взаємодії між ЗС США, країн НАТО та партнерами Альянсу.

Навчання, у яких братимуть участь 27 держав, будуть проходити у понад десяти країнах. Загалом для проведення навчань було залучено понад 28 тисяч військовослужбовців.

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Географією цьогорічних навчань стануть Албанія, Балкани, Прибалтика, Чорне море та Африка.

Як повідомлялося, цьогоріч Збройні сили України візьмуть участь у низці навчань НАТО. Серед навчань, до участі в яких Альянс запросив Україну, — Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.

Фото: Exit News

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