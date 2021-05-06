Україна і США бачать спільні інтереси щодо безпеки в Чорноморському регіоні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен торкнулися теми безпеки в Чорноморському регіоні.

Як передає Укрінформ, про це глава Української держави сказав під час пресконференції з Блінкеном у Києві.

"Ми обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні. Тут ми бачимо спільні дії", - зазначив Зеленський.

Він пообіцяв поінформувати про майбутні спільні дії більш докладно після узгодження сторонами всіх деталей. «Не буду говорити з вами про це поки що публічно. Треба, щоб усі сторони узгодили цю ідею, і тоді ми обов'язково усе розкажемо суспільству", - запевнив Президент.

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За його словами, Україна бачить підтримку з боку США у цьому складному питанні.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де проводить низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.