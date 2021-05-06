Зеленський запросив Байдена відвідати Україну

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запросив Президента США Джозефа Байдена відвідати Україну.

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час пресконференції в Києві з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

«Я запросив президента Сполучених Штатів Америки і віцепрезидента, ми віримо, що в цей рік, в рік такий символічний для України, США обов'язково будуть з нами і будуть у нас в гостях з офіційними та неофіційним візитами», - сказав Зеленський.

Президент також додав, що поки не знає, в якому форматі може відбутися зустріч.

«Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч, це залежить від двох країн. Зараз це запрошення президент Сполучених Штатів від нашої країни отримав. Я вірю в те, що ця зустріч буде. Вона важлива для обох наших країн», - сказав Зеленський.

Блінкен у відповідь повідомив, що передасть Байдену запрошення відвідати Україну.

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«Я також вдячний за запрошення, яке я передам Президенту Байдену як тільки повернуся, відвідати Україну… Ми знайдемо відповідний час і можливості приїхати до України і провести тут час», - наголосив він.

Держсекретар додав, що через коронавірус досить складно приїжджати з візитами, але висловив сподівання, що Байден відвідає Україну ближчим часом.

«Безумовно, він уже чотири місяці в офісі, і він, можливо, найближчим часом зможе з візитом виїздити з країни і відвідає Україну коли зможе», - прогнозує Блінкен.

Зеленський у свою чергу додав, що серед питань, які обговорили з Блінкеном - реформи в Україні. «Сполучені Штати знають прекрасно деталі - що нам вдалося, а де ми ще на шляху в цих складних важливих реформах для нашої країни», - сказав Зеленський.

«Зустріч змістовна і ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин між Україною та Сполученими Штатами», - додав Президент.

Також Президент заявив, що делегація США на чолі з Блінкеном добре орієнтується в нинішній ситуації в Україні, зокрема, на сході.

«Я вражений, що команда (американська делегація — ред.) прекрасно орієнтується в тому, що у нас відбувається, прекрасно знає всі деталі, і це - великі плюси, хоча в деяких питаннях, напевно, це і мінуси. Але найголовніше - прекрасно знає ситуацію на Донбасі», - сказав Зеленський.

Він подякував США за підтримку не на словах, а справами, суверенітету й територіальної цілісності та додав, що сьогодні на зустрічі це також звучало.

Зеленський також запросив американську сторону долучитися до участі у Кримській платформі, засідання якої відбудеться 23 серпня.

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"Кримська платформа - перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострова. Я запросив президента Сполучених Штатів Америки і віцепрезидента", - сказав Зеленський.

«Кримська платформа» - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.

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