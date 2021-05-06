Зеленський запросив Байдена відвідати Україну

Президент Володимир Зеленський запросив Президента США Джозефа Байдена відвідати Україну.

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час пресконференції в Києві з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

«Я запросив президента Сполучених Штатів Америки і віцепрезидента, ми віримо, що в цей рік, в рік такий символічний для України, США обов'язково будуть з нами і будуть у нас в гостях з офіційними та неофіційним візитами», - сказав Зеленський.

Президент також додав, що поки не знає, в якому форматі може відбутися зустріч.

«Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч, це залежить від двох країн. Зараз це запрошення президент Сполучених Штатів від нашої країни отримав. Я вірю в те, що ця зустріч буде. Вона важлива для обох наших країн», - сказав Зеленський.

Блінкен у відповідь повідомив, що передасть Байдену запрошення відвідати Україну.

«Я також вдячний за запрошення, яке я передам Президенту Байдену як тільки повернуся, відвідати Україну… Ми знайдемо відповідний час і можливості приїхати до України і провести тут час», - наголосив він.

Держсекретар додав, що через коронавірус досить складно приїжджати з візитами, але висловив сподівання, що Байден відвідає Україну ближчим часом.

«Безумовно, він уже чотири місяці в офісі, і він, можливо, найближчим часом зможе з візитом виїздити з країни і відвідає Україну коли зможе», - прогнозує Блінкен.

Зеленський у свою чергу додав, що серед питань, які обговорили з Блінкеном - реформи в Україні. «Сполучені Штати знають прекрасно деталі - що нам вдалося, а де ми ще на шляху в цих складних важливих реформах для нашої країни», - сказав Зеленський.

«Зустріч змістовна і ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин між Україною та Сполученими Штатами», - додав Президент.

Також Президент заявив, що делегація США на чолі з Блінкеном добре орієнтується в нинішній ситуації в Україні, зокрема, на сході.

«Я вражений, що команда (американська делегація — ред.) прекрасно орієнтується в тому, що у нас відбувається, прекрасно знає всі деталі, і це - великі плюси, хоча в деяких питаннях, напевно, це і мінуси. Але найголовніше - прекрасно знає ситуацію на Донбасі», - сказав Зеленський.

Він подякував США за підтримку не на словах, а справами, суверенітету й територіальної цілісності та додав, що сьогодні на зустрічі це також звучало.

Зеленський також запросив американську сторону долучитися до участі у Кримській платформі, засідання якої відбудеться 23 серпня.

"Кримська платформа - перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострова. Я запросив президента Сполучених Штатів Америки і віцепрезидента", - сказав Зеленський.

«Кримська платформа» - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.