Вашингтон готовий відповісти на агресивні дії Росії – держсекретар США

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий відповісти на безрозсудні або агресивні дії з боку Росії.

Як передає Укрінформ, про це Блінкен сказав в інтерв'ю BBC на полях саміту G7 у Лондоні.

За словами держсекретаря, США були зосереджені на таких діях РФ, як поводження з російським опозиціонером Олексієм Навальним, кібератака на Solar Winds та спроби втручання в американські вибори.

«Ми б вважали за краще мати більш стабільні і передбачувані відносини (США з РФ - ред.)», — заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув з робочим візитом в Україну. Його літак приземлився в аеропорту «Бориспіль» в ніч на 6 травня.

Під час візиту Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та народними депутатами. Заплановані зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими урядовцями.