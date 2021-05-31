Саміт НАТО буде коротким, лише для країн-союзників – Столтенберг

Саміт НАТО, який відбудеться у Брюсселі 14 червня, не передбачає зустрічей високого рівня з країнами-партнерами, але, як очікується, лідери держав-союзниць підтвердять підтримку євроатлантичним прагненням України і Грузії та реформам у секторі безпеки й оборони в обох країнах.

Про це у понеділок під час пресконференції напередодні віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-союзниць, що має відбутися завтра, 1 червня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей саміт буде лише для союзників, тому що він відносно короткий – лише один день. Наступного разу, ймовірно, ми матимемо більше часу для зустрічей високого рівня в рамках партнерства. Але я не буду спекулювати, коли саме може відбутися зустріч на рівні саміту з партнерами», - сказав генсек НАТО.

Водночас він зауважив, що країни-союзниці підтримують євроатлантичні прагнення України і Грузії, найкращим шляхом до реалізації яких вважають продовження реформ в обох країнах, зокрема, в секторі безпеки й оборони.

Столтенберг нагадав, що НАТО продовжує політику відкритих дверей, і вона була «дуже успішною» у поширенні демократії і верховенства права в Європі після завершення «холодної війни», адже з того часу кількість країн-членів майже подвоїлася - з 16 до 30.

«Двері НАТО залишаються відкритими. Ми продемонстрували це протягом минулих років, коли спочатку Чорногорія, і згодом, минулого року – Північна Македонія, стали новими членами. Ми працюємо з країнами-кандидатами, такими як Грузія і Україна. Наше послання в тому, що вони мають сфокусуватися на реформах, на модернізації інституцій в сфері безпеки і оборони. Ми переконані, що це найкращий шлях, щоб рухатися до подальшої євроатлантичної інтеграції. Я думаю, лідери країн-союзниць підтвердять намір продовжувати підтримку таких реформ.», - сказав він.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головною темою якого є зміцнення трансатлантичних зв’язків та розгляд концепції розвитку Альянсу «НАТО 2030». За заявами офіційних осіб, Україна пов’язувала із цим самітом НАТО сподівання на отримання ПДЧ (Плану дій щодо членства), на виконання зобов’язань Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Разом з цим, порядок денний зустрічі НАТО на вищому рівні у червні поточного року не передбачає проведення зустрічей з країнами партнерами або розгляду питання щодо надання ПДЧ країнам-аспірантам.