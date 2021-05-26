НАТО з 2008 року не зробило жодного кроку до надання Україні ПДЧ — Кулеба

“Безумовно, ми вдячні нашим партнерам із НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року, але з тих пір пройшло вже 13 років, і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено”, - сказав Кулеба.

Міністр додав, що “Україні іноді дорікають, що іноді в нас занадто повільні реформи деякі, то що тоді вже казати про ухвалення і реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом”.

Глава української дипломатії наголосив, що важливо, аби політика відкритих дверей не перетворилася на «політику годування обіцянками». Він переконаний, що важко уявити кращий і більш важливий момент, ніж 2021 рік, для надання ПДЧ Україні.

“Ми говоримо відверто про це з нашими партнерами по НАТО і я думаю, настав час відверто говорити і з українським суспільством про це, щоб воно чітко усвідомлювало, що в питаннях євроатлантичної інтеграції м’яч не завжди перебуває на українському боці. І ми чекаємо на пас від Альянсу”, - зазначив Кулеба.

Міністр також підкреслив, що розуміє бажання Альянсу провести закритий саміт у червні, але не розуміє доцільність проведення закритого саміту на тлі агресії з боку Росії.

“Якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій Російської Федерації проти України в Чорноморському регіоні та проти власне членів Альянсу, я маю на увазі, останні події, останні результати розслідування в Чеській Республіці. Цього ми зрозуміти не можемо. Як можна не запросити Україну, як можна не знайти формат участі в цьогорічному саміті?”, - сказав глава МЗС.

Як повідомлялося, під час Бухарестського саміту 2008 року лідери держав та урядів країн НАТО ухвалили політичне рішення, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, і етапом на цьому шляху має стати надання ПДЧ.

Україна висловлювала сподівання на отримання ПДЧ під час на саміту НАТО, який має відбутися у Брюсселі 14 червня.

Однак віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за результатами візиту до Брюсселя 20 травня заявила, що «ми розуміємо, що цьогорічний саміт – це не той саміт, де буде прийнято рішення про ПДЧ».