Рішення про ПДЧ для України не ухвалюватимуть на червневому саміті НАТО - Стефанішина

НАТО продовжує дотримуватися політики «відкритих дверей» та продовжує підтримувати Україну в реформах сектору безпеки й оборони, але рішення про План дій щодо членства для України навряд чи прийматиметься під час саміту НАТО у червні цього року.

Про це у четвер у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту до ЄС і до НАТО заявила віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Наступний саміт країн Альянсу буде достатньо коротким, тому що він мав відбутися восени, а відбудеться вже у червні. В нас було дуже багато зустрічей і на рівні послів країн НАТО, і на рівні моїх безпосередніх візаві, таких як заступник генерального секретаря Мірче Джоане, помічники генерального секретаря. Ми проговорили кілька важливих моментів, рішення щодо Річної національної програми, і, звичайно, політику відкритих дверей. Ми очевидно розуміємо, що цьогорічний саміт – це не той саміт, де буде прийнято рішення про ПДЧ», - сказала українська віцепрем’єрка.

При цьому вона наголосила на важливості того, що цей дискурс на отримання ПДЧ існує не лише в Україні, а й в усіх країнах Альянсу.

«Це, можливо, той історичний процес, який започатковується саме зараз, саме в цьому політичному циклі», - зауважила Стефанішина.

Вона повідомила, що Україна і НАТО розпочали практичні консультації щодо реалізації проєктів в рамках програми Партнерства розширених можливостей, на основі дорожньої карти, яку раніше генеральному секретарю НАТО передавав Президент України.

Окремі переговори між Україною і НАТО під час цього візиту, за словами віцепрем’єр-міністра, були присвячені посиленню обміну розвідувальними даними, особливо в контексті нещодавньої ескалації обстановки на сході.

«До кінця цього року ми очікуємо прийняття відповідних технічних рішень, щоб це було можливим технічно з нашого боку. Також в штаб-квартирі (НАТО) в цей час перебував генерал Хомчак (генерал-полковник Руслан Хомчак, головнокомандувач ЗСУ – ред.), і ми разом проговорювали питання щодо посилення нашої співпраці із залучення України до міжнародних навчань, зокрема тих, що стосуються статті 5-ї Північноатлантичного договору (про колективну оборону – ред.)», - сказала Стефанішина.

Як повідомлялося, під час бухарестського саміту 2008 року лідери держав та урядів країн НАТО ухвалили політичне рішення, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, і етапом на цьому шляху має стати виконання ПДЧ.

Питання щодо членства України в НАТО стало предметом активного громадського обговорення на фоні агресивної політики та риторики Російської Федерації стосовно України та значної концентрації російських військ на кордонах з Україною та на тимчасово окупованих територіях. Учасники цих дискусій певні надії на отримання ПДЧ покладали на черговий саміт НАТО, який має відбутися у Брюсселі 14 червня.