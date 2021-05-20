Місію України при НАТО вперше очолить жінка — Кулеба

Незабаром має відбутися призначення глави Місії України при НАТО, яку вперше очолить жінка.

Кандидат наразі проходить безпекову сертифікацію, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі завершується оформлення посла до НАТО. Скоро буде призначений. Там не потрібен агреман, при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію, і саме зараз людина її проходить. Це нова кандидатура, це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії», - зазначив Кулеба.

Як відомо, Місія України при НАТО - дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства. Посада глави Місії вакантна із серпня 2019 року.