Місію України при НАТО вперше очолить жінка — Кулеба
Укрінформ
Незабаром має відбутися призначення глави Місії України при НАТО, яку вперше очолить жінка.
Кандидат наразі проходить безпекову сертифікацію, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Наразі завершується оформлення посла до НАТО. Скоро буде призначений. Там не потрібен агреман, при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію, і саме зараз людина її проходить. Це нова кандидатура, це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії», - зазначив Кулеба.
Як відомо, Місія України при НАТО - дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване з метою забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді Євроатлантичного партнерства. Посада глави Місії вакантна із серпня 2019 року.