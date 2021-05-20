У МЗС кажуть, що не готували візит Єрмака до Штатів

Повідомлення деяких ЗМІ про нібито заплановану поїздку керівника ОП Андрія Єрмака до США лежать в площині ініціативи приватних осіб, Офіс Президента не озвучував Міністерству закордонних справ жодних ініціатив щодо його підготовки.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що відповідно до національного законодавства України, зовнішні зносини здійснюються через Міністерство закордонних справ.

Зокрема, у відносинах зі США організація офіційних візитів українських та американських посадовців відбувається дипломатичними, а не сторонніми каналами.

«У зв’язку з цим інформуємо, що Офіс Президента не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту керівника ОПУ Андрія Єрмака до США, а також, за наявною в МЗС інформацією, не уповноважував сторонніх осіб на організацію такого візиту. Відповідно, МЗС та посольство України у Вашингтоні не здійснювали підготовку такого візиту», - зазначив Ніколенко.

Він додав, що якби керівник Офісу Президента планував офіційний візит до США або іншої країни світу, його організація та підготовка відбувалися б виключно офіційними дипломатичними каналами.

«Повідомлення деяких ЗМІ про нібито плановану поїздку лежать в площині ініціативи приватних осіб», - резюмував речник МЗС.

Як повідомлялося, за даними проекту «Схеми», глава Офісу Президента Андрій Єрмак мав з 16 по 20 травня полетіти до США, але візит не відбувся. Його організацією займався американський бізнесмен українського походження, а не МЗС України.

4 червня, за даними журналістів, кілька конгресменів отримали листи, розіслані офісом бізнесмена Ігоря Постернака. Лист «Схемам» передав співробітник офісу одного з конгресменів, який відмовився від зустрічі з Єрмаком. Причиною відмови стало те, що лист прийшов не з посольства України в США.

У листі йдеться про візит 16-20 травня, в складі делегації крім Єрмака згадується віцепрем’єр Олексій Резніков. Голову ОП в листі називають «другою після Президента найбільш впливовою особою в Україні».