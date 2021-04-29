Росія не повідомляла МЗС про затримання «українських радикалів» - речник

Дипломатичні установи України в Російській Федерації не отримували інформації про затримання українських громадян з числа прихильників «М.К.У».

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи повідомлення росЗМІ про затримання прихильників «українського молодіжного угруповання М.К.У».

«Інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила», - зазначив він.

Водночас Ніколенко констатував, що російські правоохоронні органи та державні ЗМІ з січня активно розкручують тему «зовнішнього управління» акціями народних протестів на тлі грубого порушення прав людини в Росії.

«Для залякування власного населення традиційно створюються історії про «український радикальний слід». Категорично відкидаємо такі закиди», - наголосив речник МЗС.

Він закликав російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а натомість дослухатися законних вимог російських громадян, зокрема в частині дотримання основоположних прав людини і забезпечення верховенства права.

Читайте також: Україна засудила насильство щодо протестувальників у РФ

Як повідомлялося, у Росії заявили про затримання 16 прихильників «українського молодіжного радикального угруповання "МКУ", яких звинуватили в плануванні вибухів і збройних нападів.

Їх затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславлі-Залеському Ярославської області.

За інформацією Російської служби Бі-бі-сі, Федеральна служба безпеки Росії з початку 2021 року вже кілька разів затримувала в різних регіонах країни "учасників української радикальної спільноти МКУ". Як пише видання, йдеться про групу в соціальній мережі, засновник якої вже понад рік перебуває в українському СІЗО. Затримувати "прихильників МКУ" по всій країні ФСБ почала після повернення в Росію Олексія Навального, намагаючись укотре довести, що протестами в Росії керують із-за кордону, зазначає Російська служба Бі-бі-сі.