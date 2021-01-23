Україна засудила насильство щодо протестувальників у РФ

Про це йдеться у коментарі МЗС, поширеному його пресслужбою, передає Укрінформ.

"В Україні із занепокоєнням стежать за ситуацією навколо акцій протесту в Російській Федерації, викликаних протиправним затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального. На жаль, російська влада замість того, щоб дослухатись до своїх громадян, які вимагають поваги до прав людини і відновлення верховенства права, продовжує застосовувати утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції.

"Громадяни Росії заслуговують на уряд, який буде здатним забезпечити рівність перед законом, можливість реалізувати свої права і свободи, а також поважатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС закликає міжнародне співтовариство до "більш рішучого задіяння всіх механізмів для припинення насильства російської влади проти свого народу, агресії проти сусідніх країн, а також для протидії порушенням з боку РФ заснованого на міжнародному праві світового порядку і правил поведінки цивілізованого світу".

Як повідомлялося, у Росії 23 січня проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція найбільш масова за останні роки.

За даними правозахисників, по всій Росії затримано понад 2 тисячі осіб, у тому числі щонайменше 18 журналістів.

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17 січня Навального затримали у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року у РФ.

Суд, який відбувся в ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.