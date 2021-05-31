Україна продовжить працювати над залученням до саміту НАТО – Кулеба

Залучення України до саміту НАТО було б зараз надзвичайно доречним, і Україна до останнього моменту наполегливо буде працювати для досягнення цієї мети.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час спільного засідання Комітету ВР з питань інтеграції України до ЄС та Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо, що залучення України до саміту НАТО було б зараз надзвичайно доречним - як з огляду на нещодавню різку ескалацію конфлікту з боку Російської Федерації, так і з огляду на ті системні виклики і загрози безпеці, які створює Росія в Чорноморському регіоні, в якому присутні декілька держав-членів НАТО. На жаль, жодної позитивної відповіді від Альянсу немає, але ми до останнього моменту все одно наполегливо будемо працювати над досягненням цієї мети", - зазначив міністр.

Кулеба також розповів, що Володимир Зеленський в деталях проінформований про ситуацію, і саме на його доручення на всіх рівнях - Президента, членів уряду і наших дипломатичних місій за кордоном - задовго працювали над форматом участі України в саміті НАТО.

"Пропонувалися найрізноманітніші варіанти. І навіть у тих публічних коментарях, які я давав, я наголошував, що ми готові до будь-якого прийнятного для обох сторін формату. Ми не вимагали нічого космічного", - сказав очільник МЗС.

Він також зауважив, що усталеного принципу запрошення України на саміт НАТО немає.

"Зокрема, у 2017 році відбувся закритий саміт НАТО, на який не були запрошені партнери. Наголошую, що тоді не були запрошені жодні партнери НАТО, цього разу теж жодні партнери не були запрошені. Офіційне пояснення НАТО полягає в тому, що це закритий саміт і він не передбачає участі будь-яких партнерів. Неофіційно я вважаю, що для України не знайдено жоден формат залучення через небажання саме на цьому етапі надсилати сигнали, які будуть відповідним чином розтлумачені в Москві", - сказав Кулеба.

Він також висловив стурбованіст тим фактом, що за 13 років з моменту ухвалення в Бухаресті рішення про майбутнє членство України та Грузії в НАТО і надання Україні ПДЧ, з боку Альянсу не було зроблено жодного кроку до реалізації цього рішення.

"Однак, найлегше, що можна зробити, - це звісно посвартися. Ми сваритися ні з ким не хочемо і на емоціях будувати діалог не будемо. Ми будемо говорити з партнерами. Ми розуміємо, коли від нас хочуть кроків у бік НАТО, але ми також хочемо кроків НАТО в бік України в частині саме реалізації рішення Бухарестського саміту", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося, Україну не запросили до участі в саміті НАТО, який має відбутися 14 червня.

Як повідомлялося, під час Бухарестського саміту 2008 року лідери держав та урядів країн НАТО ухвалили політичне рішення, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, і етапом на цьому шляху має стати надання ПДЧ.

Україна висловлювала сподівання на отримання ПДЧ під час на саміту НАТО, який має відбутися у Брюсселі 14 червня.