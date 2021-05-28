Україна паралельно з рухом до НАТО має прагнути статусу стратегічного партнера США - Кривонос

Україні не варто розраховувати на позитивне вирішення питання щодо отримання Плану дій щодо членства в НАТО під час Саміту Альянсу влітку цього року. Разом з тим, Україні необхідно прагнути отримати статус стратегічного партнера США поза НАТО.

Про це під час міжнародного круглого столу в Укрінформі на тему: «ПДЧ для України: чи готовий до цього Альянс і чи готова Україна?» заявив генерал-майор ЗСУ, колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

«У черві питання про надання нам Плану щодо членства в НАТО не буде вирішено. І за рахунок використання агентів впливу. Росія наростила (свої позиції – ред.) і я думаю, що декілька країн будуть проти», - сказав Кривонос.

На його думку, Росія має успіхи із лобіювання своїх інтересів в різних країнах щодо стримування Альянсу в наданні ПДЧ для України.

Водночас він вважає, що паралельно з рухом до Альянсу Україна повинна прагнути отримати статус стратегічного партнера США поза НАТО.

«Те, що ми можемо більш-менш реалізувати, – це стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами поза членством НАТО», - зазначив Кривонос.

Зараз головне, додав ексзаступник секретаря РНБО, щоб завищені очікування щодо отримання ПДЧ не призвели до інформаційної паніки про «зраду» та про покинуту Україну.

Учасники круглого столу водночас відзначили, що змін у військовій сфері України недостатньо для повноправного членства в НАТО.

Координатор проєкту «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець своєю чергою звернув увагу, що Кремль часто просуває наратив про начебто обіцянки НАТО не «розширюватись на Схід».

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«В певній частині західного істеблішменту, який визначає політику західних країн, Кремлю вдалося сформувати таку думку, що цей аргумент має певний реальний ґрунт під собою. Насправді це чергова неприкрита кремлівська брехня та профанація… Ніхто ніколи ні в самому Альянсі, ні в кожній з його країн окремо не обіцяв Російській Федерації не розширюватись на Схід. Це факт», - зазначив Машовець.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін відзначив, що агресивна поведінка Росії на кордоні з Україною останнім часом була спрямована на те, аби залякати Європу. Крім того, за його словами, на закритих конференціях Росія відкрито заявляє про свої наміри знищити Україну як державу у разі, якщо вона отримає членство в НАТО або ПДЧ.

«Є фундаментальні проблеми просування нашого політичного статусу в контексті ПДЧ, членства в НАТО. Росія каже: якщо Україна піде в НАТО, ми ідемо в історію, коли ми знищуємо Україну. Так вони кажуть на всіх закритих конференціях, це відомий факт», - розповів Клімкін.

Він також заявив, що Україна на сьогодні не переконала США та Європу, що зможе зробити свій внесок в питання посилення безпеки в світі. Водночас для України членство в Альянсі цілком можливе, вважає ексміністр.

«Я реально особисто вірю в те, що членство в НАТО – це шлях для України, він можливий. Для того, щоб його пройти, потрібна абсолютно нова якість як наших зусиль, так і політичної волі. Плюс потрібна зміна ментальності і культури і в країні, і в Збройних силах. Ми не зможемо виконати весь політичний блок без того, щоб принципово змінити наше ставлення до того, як готуватися до членства в НАТО», - заявив Клімкін, додавши, що Україні насправді зараз потрібна безпекова угода зі Сполученими Штатами на період до вступу в НАТО.

«В угоді має бути зазначено, що ми можемо робити з озброєнням, що можемо купувати, що спільно виробляти, які процедури контролю, хто буде з нами працювати, яким чином американські підрозділи тут будуть розміщуватись тощо. Над цим потрібно працювати. Сполучені Штати хоча б говорити про це готові. Ніхто нас «зливати» і залишати не буде, але без того, щоб ми пішли вперед, теж ніхто допомагати не буде», - заявив Клімкін.

Як повідомлялося, під час Бухарестського саміту 2008 року лідери держав та урядів країн НАТО ухвалили політичне рішення, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, і етапом на цьому шляху має стати надання ПДЧ.

Україна висловлювала сподівання на отримання ПДЧ під час на саміту НАТО, який має відбутися у Брюсселі 14 червня. Однак віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за результатами візиту до Брюсселя 20 травня констатувала, що «цьогорічний саміт НАТО - це не той саміт, де буде прийнято рішення про ПДЧ».